闔家辣︱吳君如認一家之主 鄭中基被爆怕老婆 梁詠琪冧獲Edan叫媽咪 (21:18)

吳君如、鄭中基與梁詠琪這個演員陣容，於賀歲片《闔家辣》首次合作鬥戲，過程愉快。片中鄭中基與梁詠飾演兩夫妻，有不少鬧交場面，二人笑言跟現實生活有很大差異；梁詠琪說自己對住西班牙籍老公Sergio很溫柔，她亦不懂用西班牙語鬧交；鄭中基則被君如爆怕老婆余思敏，他笑稱：「我笠水，生小朋友後，都集中照顧家庭。」君如就笑認自己是一家之主：「女兒說我是家中的Boss，沒辦法，每個家庭都有矛盾，大家想法不同，始終家裏的事要做決定，我自然擔當這個角色。」

今次他們伙拍MIRROR成員呂爵安（Edan）演出，片中演Edan母親的梁詠琪讚「兒子」為人真誠和謙虛，合作很舒服，「Edan來到片場就叫我媽咪，很冧。他拍喊戲很願意接受意見」。君如稱知道Edan性格較理性，怕應付不了喊戲而曾想辭演，故她運用不同方法，幫對方跨過這一關，「Edan說他是MIRROR中最難喊出來的成員，本來叫他嘗試飲兩啖酒放鬆心情，又怕他飲醉不能拍下去，於是殺他一個措手不及，突然拍喊戲，Edan很緊張，我叫他用力擁抱我，加上梁詠琪和鄭中基發功，他終於能將情緒爆發出來。我們將武功傳授給他，Edan肯定勁過其餘11個隊友了」。

3人已為人父母，其中君如的15歲女兒陳是知在演藝家庭成長，耳濡目染下，愛上演戲、跳舞、唱歌，君如先後讓女兒在《媽媽的神奇小子》及《闔家辣》有一秒演出，今次君如更給女兒100元利市作鼓勵，「她有興趣做這行，我絕對批准」。梁詠琪表示快將7歲的囡囡Sofia未懂什麼是追星，只知道母親是歌手。鄭中基則說10歲女兒Emma遺傳了愛唱歌，6歲兒子Evan就有搞笑天分，他稱：「我個仔喜歡恐龍，他說長大後想做恐龍，我叫他加油，一定支持他。有次他跟同學閒聊，他說『我like Maggi，Maggi is very good』，我以為新抱叫Maggi，原來他喜歡吃美極鮮醬油。」

（即時娛樂）