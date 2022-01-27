「師奶殺手」擁有首支歌曲 陶大宇豬籠入水：唔會一手鬆就身痕 (13:10)

「師奶殺手」陶大宇因翻唱劉德華《倒轉地球》而人氣急升，今天（27日）他到花墟宣傳賀年新歌《紅陶大宇喜迎春》，以及向市民派發福袋。

大宇說：「首歌在內地錄，很順利，以我資質，一個下午便搞掂，我始終不是唱家班，要特別多謝製作人給予鼓勵和信心。我的戲劇作品多，沒想到首次擁有一首屬於自己的歌，感覺很開心。」

大宇表示賀年歌MV，原本計劃在花墟拍攝，並與市民互動，但現時情况不許可，最後只能將錄音花絮剪輯而成，故今天特意到花墟宣傳。

有網民投訴他歌曲入面的招牌「噓」聲不夠多？大宇表示原來版本連個「噓」都沒有，是他提議加上去：「我覺得這個特色一定要有，是這首歌關鍵，希望『噓』一聲，開心的可以保持氣勢，不開心的就噓走衰氣。」

問到這段時間是否豬籠入水，大宇表示過了不簡單的一年，有工作便有收入，多與少沒所謂，最緊要開心。可有買禮物獎勵自己？他表示：「我是一部車揸了10幾年都不換的人，不會一手鬆就身痕，需要才買，我覺得基本上能夠做到購物不需太看價錢已很滿足，以前買衫可能會先看價錢再去想，但現在可以以款式行先，這個都算大躍進，還可以長期做到，這已是很幸福的事。」

（即時娛樂）