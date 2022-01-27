呂爵安舉行個人線上音樂會感緊張 柳應廷驚喜現身獻Sing (14:04)

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日（26日）伙隊友柳應廷（Jer），舉行今年首場《JOOX TOP聽推介年度新人─Edan呂爵安》線上音樂會，吸引45000人收看。

音樂會上，Edan除演繹自己歌曲《E先生連環不幸事件》和《小諧星》外，更獻唱其他作品，包括MC張天賦《時候不早》和韋禮安的《如果可以》。Jer與Edan以「Jerdan配」合唱《一表人才》和MIRROR團歌《12》，掀起高潮。

Edan被問到是否滿意自己的表現？他表示始終首次舉行個人線上音樂會，難免有點緊張，他感覺還好，但仍有進步空間。Edan被問到以新人身分獻唱，跟MIRROR以組合形式演出有什麼感覺？他說：「組合形式輕鬆很多，例如演唱會時候每人只須負責2﹑3個部分，今次音樂會都有大約6首歌曲，如果有兄弟在身旁會輕鬆點，亦多一點不同形式表演，而自己一個表演時，主要專注在唱歌方面。」

問到在線上演唱會的歌單當中，最喜歡哪一首歌？Jer說：「《一表人才》，因為粉絲一直以來，都很希望我兩個可以合唱，而邱澤峰與Edan推出這首合唱歌，對於粉絲來說，我們這個合唱版本應該都挺特別。」

Edan說：「兩人版本的《12》，在討論歌單的時候，我已經建議唱這首歌，我覺得以一人一句疊唱形式表演很有趣。」Jer接着說：「這首歌本來是12個人唱，現在要對著Edan唱很Sweet的歌詞，例如：I need you...我覺得有點嘔心！」

Edan表示除了MIRROR成員外，最想跟周杰倫合唱，Jer則表示希望跟日本樂隊ONE OK ROCK合作。

（即時娛樂）