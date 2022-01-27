杜之克擴大「黃Viu」原創版圖 李準基演檢查官 徐玄振黃寅燁譜師生戀 (14:33)

朴海鎮和女星秦基周主演奇幻韓劇《現在開始是Showtime》。（大會提供）

徐玄振（左圖）和黃寅燁在《為何是吳秀才》譜師生戀；李準基在《Again My Life》演熱血檢查官。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」宣布今年推出逾30部Viu Original作品，其中由Viu首席原創內容總監杜之克領軍的Viu Original Studio，將聚焦製作更多原創內容。

去年加盟「黃Viu」的首席原創內容總監杜之克透露，未來將會製作更多華語內容，以鞏固「黃Viu」在OTT娛樂市場的領先地位：「我們計劃每個月都會推出原創作品，讓用戶可以隨時隨地繼續透過我們平台，欣賞多元化亞洲內容，當中包括華語作品。」

「黃Viu煲劇平台」在3月推出兩部Viu Original原創韓劇打響頭炮！由韓國型男朴海鎮和女星秦基周主演的奇幻韓劇《現在開始是Showtime》，講述能夠使喚鬼魂的著名魔術師車次雄（朴海鎮飾），與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾），偶然捲入案件後，合力解決的爆笑搜查故事。

「收視保證」徐玄振將孖《女神降臨》黃寅燁攜手演出浪漫韓劇《為何是吳秀才》，描寫法學院女教授與曾經受冤入獄的法學院學生相戀，劇集暫定3月在「黃Viu」上架。

改編自同名的網絡小說，由韓國男星李準基、資深藝人李璟榮和「女友系演員」金芝恩主演的《Again My Life》，講述展開人生第二幕的熱血檢察官，懲治惡勢力故事，刺激熱血的故事令人期待。

此外，更多Viu Original原創及本土內容包括全新一季《Close Friend》（泰國）、《Finding the Rainbow》（泰國）、《My Coach》（泰國）、《Assalamualaikum My Future Husband》（印尼），以及音樂劇《WANNABE》（泰國）將於不日上架。

至於韓劇《The Penthouse》第2季於2月7日晚上9時半至10時半則在ViuTV播映。

（即時娛樂）