家族榮耀｜楊茜堯愛演壞人 李彩華飾機心女考演技 熊黛林刻薄大嫂入型入格 (15:48)

李彩華飾演機心女洛儀，且背後有故事性、層次及苦衷，是演技大考驗。（大會提供）

《家族榮耀》3大女角李彩華（左起）、楊茜堯和熊黛林的奸險度各有高低。（大會提供）

由張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林、于洋、陳曼娜和余安安等合演的《家族榮耀》，將接棒《青春不要臉》於2月7日晚上8時半在無綫翡翠台播出。

《家族榮耀》有齊妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等，令不少觀眾看得咬牙切齒；更厲害的是，即使不是什麼新鮮題材，但因「反轉位」層出不窮，要到最後一刻才能解開謎底。

劇中3位女主角，楊茜堯飾演的甄芯、李彩華飾演的賈洛儀及熊黛林飾演的葉彩薇，奸險度各有高低，亦是看點之一。

先說甄芯，雖然《家族》已在網絡熱播了一段日子，甄芯真面目亦已全方位曝光，但絲毫無損觀眾追劇意欲，皆因甄芯終極黑化的引爆點及箇中端倪充滿懸念，令觀眾在知道劇情走向的情况下，仍看得過癮肉緊，有網民直指甄芯黑化後劇情變得更「爽」。

李彩華飾演機心女洛儀，且背後有故事性、層次及苦衷，是演技大考驗。至於熊黛林飾演的潑婦型白鴿眼豪門大少奶彩薇，演得入型入格，眉頭眼額足以讓觀眾「眼火爆」。

楊茜堯受訪時說自己恨演壞人：「觀眾都好想我演壞人，我都幾開心，因為我一直都好鍾意演壞人，比較有挑戰性。」楊茜堯表示今次演出完全沒有包袱：「唔怕演壞人會畀人掟雞蛋，反而可以更壞更狠咁演落去。」

（即時娛樂）