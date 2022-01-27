歐錦棠老婆萬斯敏胸椎脊骨生腫瘤 手術成功後出院飲茶 (19:17)

歐錦棠日前透露老婆萬斯敏要接受高風險手術，昨天（26日）歐錦棠在社交網為太太報平安，並指手術順利，萬斯敏已出院並去歎茶慶祝。

歐錦棠貼相並撰文寫道：「本來一般做完手術後物理治療都要六日，但係CEO（老婆）意志超強，只係做咗兩日物理治療就進步神速，呢個先至係真正『溫打烏文』（Wonder Woman）。

依家總算放下心頭大石，因為太太進行呢一個係風險高嘅手術，但係一切好感恩，由去年六月，佢一直忍住痛同埋隨時跌倒嘅危險，堅持演埋我哋劇團最後幾套戲，到最近呢兩個月，行路嘅情況每況愈下，經常不受控跌倒，但係有天父嘅帶領，俾我哋搵到好嘅醫生，咁多年嘅腰痛腳痛、走路問題，一直以為係腰部或者係坐骨神經痛，但係嗰位年輕嘅骨科醫生就話，一定係關神經線嘅問題，於是立即轉介比神經科醫生，經過照MRI得出結果，原來係胸椎裏面生咗一粒腫瘤，壓住神經線導致，終於搵到真正嘅病源，醫生話拖多一日就係差多一日。就嚟過年？乜都唔理啦！有乜嘢緊要得過健康？

大家可能聽到都驚，要喺胸椎脊骨安全地取出腫瘤，又要免傷及神經線，係需要幾精細同高超嘅技術，一切唯有信心交托給主的保守帶領，好感謝醫生嘅精湛醫術，同埋親切關懷，亦感謝醫院嘅所有護士悉心照顧，更加唔少得，係各位網友真切嘅祝福同埋代禱。」

（即時娛樂）