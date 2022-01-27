鍾情運動男 劉穎鏇演藝路曾迷失 望透過角色觸動觀眾 (22:55)

現年24歲的劉穎鏇（Tiffany）參加《2016年度香港小姐競選》奪得亞軍，入行後，她憑着甜美面孔及176cm的身高，除了被封為新一代長腿女神，更獲得不少演出機會，在熱播中的《青春不要臉》首度擔任女主角，備受公司力捧。談到青春，劉穎鏇自言其青春階段，最大膽和熱血的事，一定是參選港姐；當時年僅19歲的她隻身來港參選，廣東話又差，經過5年磨練，現在已變得大膽，廣東話亦大有進步。

對於藝人的生活，她說自己仍在習慣中，因為這職業常會遇到不同挑戰，她也沒想到自己連續開工30小時也能應付。不過，劉穎鏇自爆兩年前拍完《鐵拳英雄》後，未有新劇演出，期間曾一度迷失，還質疑自己是否不適合做演員，「當時我真的不知自己該做什麼好，於是趁那段時間重返校園，在網上報讀大學，用2年完成工商管理系學士課程，同時給自己演藝事業外多個準備」。

為了證明自己不是花瓶，劉穎鏇近年在角色上不斷求變，為《把關者門》剪去留了10多年的長髮，又操弗身材演出《隱形戰隊》。她覺得作為演員，實力最重要，「娛樂圈靚女很多，我覺得不能夠單靠外表，每個角色要用心和盡力演好，希望大家透過看我的作品喜歡我」。她直言不介意演醜角，但性感演出卻有點抗拒，寧願被人打到周身瘀。至於她的目標，是成為一位觀眾喜愛和欣賞的演員，能透過角色去影響和觸動觀眾。而面對網民的抨擊，她看得很開，表示當局者未必能看清自己問題，要靠其他人提點，若發現不好的地方便去反省及改善。

感情方面，現時單身的劉穎鏇喜歡運動型男生，彼此性格要夾亦會逗她，也要接受她的職業，最重要是愛惜家人。不過，劉穎鏇目前以事業為主，希望能做出一些成績讓父母放心，以及有足夠能力照顧他們。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）