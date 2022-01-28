資深配音員盧雄病逝 去年5月最後公開露面 奪殿堂聲演獎 (16:17)

曾參演電影《九品芝麻官》、《回魂夜》的資深配音員兼演員盧雄，昨晚（27日）病逝。

盧雄於1970年代加入商台參演廣播劇，也曾在佳視擔任演員，後來投身電影配音行列，參與配音的電影作品無數，包括《西遊記》、《整蠱專家》等。他曾聲演成奎安、曹查理、劉鎮偉演出的角色。盧雄除了配音外，也有參與幕前演出，如在《回魂夜》飾演保安隊長盧Sir，在《九品芝麻官》飾演尚書大人。1980年代開始，盧雄開班授徒，為配音界培育新人。近年，盧雄主力參與舞台劇演出及從事義務工作。

盧雄最後一次公開露面是去年5月，於無綫節目《好聲好戲》中獲頒「殿堂聲演獎」。他當時在節目中表示︰「我入行40多年，到現在才知道還有人注意到我們配音，謝謝TVB！我們沒有被忽視！想起我初入錄音室時是沒有位置的，都是配『先生，要喝什麼？』、『咖啡』、『好的』那些。直到有一次，戲裏有些外國人，導演要他說廣東話，因為我讀中學的那所學校有很多外國神父，他們說廣東話不純正，我百厭學他們的腔調，因此獲得賞識，所以有段日子，港產片的外國人說廣東話全都是我配音的。」盧雄表示現在有很多人想加入配音行業，也有不少行內人自覺未被賞識，希望他們不要灰心，也不用怕自己的聲線不夠好。他說︰「大家聽到我的聲線有幾衰，不然怎能配成奎安呢？其實聲線好不好並不重要，只要你用心去做，願意去做，不要灰心，總有一天會成功。」

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（即時娛樂）