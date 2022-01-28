王祖藍泣別恩師盧雄︰感謝你用心用愛為我創造的一切 (19:22)

資深配音員盧雄昨晚病逝。盧雄入行40多年，是配音界的老行尊，早在1980年代起更開班授徒，為配音界培育新人。王祖藍是盧雄的徒弟，去年邀請盧雄現身無綫節目《好聲好戲》，向他送上「殿堂聲演獎」，表揚他多年來對配音界的貢獻。

恩師離世，祖藍十分悲痛，表示從早上收到對方的死訊後，那份無法言喻的傷痛一直未能靜止。他說︰「盧雄叔與王祖藍之間可以用伯樂與千里馬來形容。在我的回憶中，盧雄叔的出現在我17歲那年，讀中五時開始，跟着殿堂級的盧雄叔學配音是我一生人中的最大福分，師父發掘我的才能，推薦我到香港電台做廣播劇，繼而我有機會走到電台做兒童節目，打下日後做兒童節目的紮實基礎，盧雄叔是我讀書到入行第一個伯樂。」

祖藍指盧雄為人正直慈祥，以身作則教導後輩，在配音界德藝雙馨，桃李滿天下，雖然近年因健康原因減少工作，仍經常組織慈善活動，關心其他病友和老人家。他說︰「盧雄叔默默耕耘，演岀作品深入民心，早前在我策劃《好聲好戲》時就希望藉此機會向師父致敬，表揚師父在演藝界的貢獻。十分感恩在他還在的日子裏，我作為徒弟頒發此項榮譽給他。今天，我仍未能接受師父的離去。在此，我只能跟師父說一句：『親愛的盧雄叔，我很榮幸及感謝你用心用愛為我創造的一切，你的美好長留心底，永不磨滅，願師父安息，家人節哀。』」

相關新聞︰資深配音員盧雄病逝 田啟文︰他患腎病10幾年要每天洗腎

相關新聞︰資深配音員盧雄病逝 去年5月最後公開露面 奪殿堂聲演獎

（即時娛樂）