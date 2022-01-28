余曉彤拍微電影演變態殺手 應智越被色誘怕醜 (20:15)

余曉彤（Hidy）最近接拍何海藍執導微電影《諜影同行》，飾演一位變態女殺手，對付兩名武功高強的特務。有功夫底子的她都要接受訓練，雖然辛苦，她卻樂在其中。她說：「從未試過做變態殺手，覺得好好玩，好釋放。可以同鄭仲恒（Colin）盡情對打，大家都打到好忘我。」其中一場戲最深刻，當中有個動作要她跳上Colin頭上旋轉，試過幾次都未能成功，導演見狀都擔心她會受傷，建議將這個動作刪除，但她反對：「好想做到那個動作，拍動作戲一向都會損手爛腳，少少受傷在所難免。幸好最後順利完成，雖然有少少擦傷見血，但好有滿足感。」

戲中她要色誘和虐待另一男主角應智越（細貓），有不少身體接觸鏡頭。排戲時Hidy試坐在細貓大腿上，對方即一臉害羞。她笑說：「見到細貓好怕醜好可愛，反而更加想虐待他。我唯一最尷尬是怕自己太重，坐在他身上有點不好意思。」

《諜影同行》將參予《創+作》影展，導演何海藍一向對動作電影有興趣，遇上香港武術運動員兼藝人Colin亦想參予創作，大家一拍即合開始製作這套電影。故事講述兩個男主角從小跟隨一位武術師傅，一同成為特務。一次任務需要他們為頂尖科研專家運送疫苗，對抗一種正肆虐全球的不明病毒。過程中頻生意外，令二人開始懷疑有內鬼。故事需要一位美艷的女奸角，所以找來睇得又打得的Hidy。開拍前Colin先跟演員和導演度好所有動作，亦會提供訓練。Colin大讚Hidy學得快，大部分要求都成功做到。

（即時娛樂）