薛家燕與林淑敏許家傑拍賀年歌MV 重遊50年前打卡點 (23:22)

陶大宇翻唱劉德華歌曲《倒轉地球》，以獨特唱腔及水撥手勢，人氣急升。近日無綫將《倒轉地球》重新填上賀年歌詞，改成賀年歌《今年好笑口》，邀請薛家燕率領一眾藝人合唱，包括林淑敏、許家傑、鄭世豪、譚嘉儀、鄭俊弘、滕麗名、呂慧儀等。

早前家燕姐與林淑敏、許家傑及鄭世豪到酒家拍《今年好笑口》MV，由麥秋成排舞。家燕姐說：「大家都知近期陶大宇的《倒轉地球》好hit，我哋唱這首歌因為個節奏好輕快、開心，歌詞全部都是講恭賀新禧，疫情下希望大家開心。今次拍MV有10幾個藝人參與，同我一組是《愛‧回家之開心速遞》大小姐（林淑敏）、許家傑同鄭世豪，第一次合作幾合拍，幾個鐘頭就拍晒。」至於取景的酒家，令家燕姐重拾多年前回憶：「50年前我已經在這裏拍電影，我見到牆上貼住我當時拍電影的相，那時得十幾歲，我同曾江、胡楓在這裏拍了不少青春電影、歌舞片，拍完會食乳鴿，亦是一個影星的追蹤點。今次來到老闆娘特別招呼我哋，整最出名的燒乳鴿，又煲粥，好有心。」

林淑敏一直好希望同家燕姐同台唱歌，今次願望成真，她說：「希望疫情快些過去，大家可以一齊再熱熱鬧鬧、開開心心。」提到願望，許家傑說最緊要身體健康，希望同家燕姐一齊跳十字步。

（即時娛樂）