青春不要臉｜伍樂怡余德丞特訓1個月 跳離別舞向《La La Land》致敬 (14:22)

無綫劇集《青春不要臉》下星期因農曆新年及冬奧開幕暫停播映，改於下周六晚播出一連兩集大結局。

《青》劇昨晚播出的一集以「儂本多情」為主題，劇情落在余德丞、伍樂怡身上。伍樂怡飾演的妍妹本來與榮仔（余德丞飾）愛得如膠似漆，但因榮仔癡纏得過了火，為愛情連自己的前途也不顧，推劇之餘又於拍攝時因妍妹而失神撞傷頭部，加上妹妹之雁過分依賴到喪失自我的地步，妍妹最後決定隻身赴台拍劇，好讓大家能更專注追尋屬於自己的演藝夢。自《青》劇播出以來，伍樂怡因聲線及演技等問題被批評，但她在昨晚一集成功演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈，終獲觀眾讚賞。

妍妹在昨晚一集中的「離別之舞」，其實是向經典電影《La La Land》致敬。為了跳好這場舞，伍樂怡與余德丞事前進行了一個月特訓，每次也練足數小時，更由室內排練至室外。伍樂怡受訪時說︰「拍這場戲的壓力大，熟悉我的朋友都知我沒什麼跳舞天份，我和余德丞要比一般人花多2、3倍時間練習。監製說這場舞很重要，很浪漫、很慘的，所以我們練習及拍攝時也有壓力。最困難是我們不止跳舞，還要演戲，表情各方面要做足。我記舞步不叻，還要同時記住自己的情感，因為一跳完就分手，因此這場舞的重點不是如何記舞步，而是要將它變成肌肉記憶，任何時候也可以主動跳出來，這樣才可以將更多專注力放在演戲上。」

（即時娛樂）