捲王力宏離婚風波 Yumi正式向李靚蕾提告︰法庭見 (15:07)

王力宏與李靚蕾離婚，By2成員Yumi（孫雨）捲入二人的離婚風波，被指是小三的Yumi發聲明澄清並揚言追究，惹來李靚蕾向她宣戰，聲稱可向警方提供出軌證據。Yumi隨後再發聲明，自爆是王力宏婚前正式交往的女友，但他婚後互刪微信好友。李靚蕾隨即公開「Yumi」的WhatsApp截圖，以反駁王力宏婚後仍跟對方有聯絡，其後傳出Yumi服藥被送入院的消息。在糾纏一輪後，王力宏終向李靚蕾認錯並處理離婚問題。

By2工作室繼本月10日在微博向李靚蕾喊話，請她配合警方進行造謠誹謗的刑事調查與追究後，今日（29日）再在社交網發文，表示Yumi與王力宏曾於2012年至2013年正式交往，當時彼此密友皆知，Yumi從未介入他人的婚姻，同時指李靚蕾至今仍未提供任何證據。By2工作室指李靚蕾人不在內地，內地警察無法第一時間傳喚，但工作室積極採取法律行動，已向法院提起了訴訟。

工作室強調︰「我們或許要花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任，但我們願意為之努力。如果作為公眾人物，都沒有勇氣維權，那未來更多的網暴受害者又如何自處？接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！李靚蕾，法庭見。」

（即時娛樂）