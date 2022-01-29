想為張敬軒作曲填詞 七仙羽自爆曾是英國唐人街選美冠軍 (17:30)

七仙羽（七師傅）近期人氣急升，她早前接受香港電台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問時，坦言沒預計過自己會走紅。

她說︰「我10多年前從外國回港做玄學風水師，想以專業形象示人，但可能說話帶口音，被指『騎呢』。我在外國居住了一段長日子，比較真性情。說真的，我沒想過自己會那麼紅。如果天天想住要紅，一定做不到，就好似中六合彩一樣，應該順其自然。別人見我突然爆紅，但看不到我背後的努力，搞笑要轉數快，也要有充分的知識及文化水平。」

曾修讀博士學位課程的七師傅，坦言一直想當作家、填詞人。她說︰「我也是香港作曲家及作詞家協會會員，但我當年只是『打手』，用其他填詞人的名，沒用自己真名，但很多作品也非常流行，好紅。」七師傅笑言想為張敬軒作曲填詞，但知道對方可以一手包辦，相信自己沒機會。她說︰「軒仔有才華又勤力，我很喜歡他，但我們私下沒交往，因為會很容易傳緋聞。不要吧，還別人一個清白比較好。我沒所謂，但別人是Superstar，萬一影響了他，有負評就麻煩了。」

七師傅認為女人都喜歡張敬軒︰「因為他很勤力，勤力可以改變一切。如果張敬軒不勤力，可能什麼也不是。他上次在紅館答應下世娶我做老婆，雖然不知道是哪一世，但他遲早要這樣做。佛經話只要你應承了、發了誓，有因一定有果。我沒對他說，不想嚇他，而且他是基督徒。不過，我要和鄭欣宜爭奪他，因為欣宜說張敬軒也答應了她。大件事，我有排等。」

七師傅說她曾獲得亞洲區詩歌比賽第一名，明白等待機會的感受。她說︰「如果我是老闆，一定會給有才華的人機會。這是一種功德。例如郭秀雲的兒子龐景峰高大靚仔、打功夫叻、舞蹈又勁、人品好、有禮貌、做戲又好，所以我常叫電視台給他多點機會。」

有傳七師傅曾參加亞洲小姐選舉，七師傅在節目中澄清︰「我只是參加過英國唐人街小姐選舉，並獲得冠軍。當年參選者不多，所以很容易得冠軍。我當時很年輕，在那裏也算是靚女，因為靚女比較少。我有健康的棕色皮膚，常穿低腰牛仔褲及短身衫，加上長髮及腰很性感，笑容又甜美，因此在外國人眼中是一個美人。」

七師傅回港後成為風水師，也有到蔡和平的公司做主持，卻因為說話口音常被人鬧，更試過被人用粗口問候。不過，她笑言︰「我因為口音而獲得做廣告代言人的機會，可算是因禍得福。」七師傅透露想將其招牌金句「師傅愛你」寫成一首歌，並親自操刀填詞，自信一定大受歡迎。

（即時娛樂）