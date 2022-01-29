莊正望5月審訊前開騷出碟︰這兩年學懂感恩 (18:53)

2019年樂壇新人莊正簽約Sony Music後，等足6年才有機會推出首支個人單曲，惟同年11月涉社會運動被控暴動罪後，跟Sony Music解約轉做獨立歌手。今年5月，莊正將要面對正式審訊，他計劃在「死線」前推出首張個人專輯。

莊正日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，宣傳新歌《傳送槍》及專輯創作的概念，同時剖白在沒公司支持下製作音樂的難處。他說︰「一般歌手製作歌曲，每首大約5萬元。我沒那麼多資金，感謝很多製作人向我收得便宜點，也有人在Patreon幫助我，加上我有時接的工作，扣除必要生活開支就變成我的創作基金。其實很難捱，不可以想買就買，幸好我和家人同住暫不用交租。我最希望能在官司開審前的3月推出這專輯，這張碟的命題是『人生體驗』，雖然我算年輕，但對人生也有很多感悟。」

莊正回想兩年多前被捕一刻沒想過前途，只是怕家人及同居女友擔心。他自言讀書年代只顧跟朋友玩和開心，不覺社會對自己有影響；年長些才發現有些問題與自己有切身關係，於是想發聲，希望這個地方有些改變。他說︰「最後都會覺得沮喪，但也是試過才知。」當日被捕後遭拘留40小時，莊正感謝家人只有關心，沒有責備。他坦言曾為事件痛哭︰「有時擔心也會哭，男人也需要發泄情緒，最擔心是家人與女朋友，但有時覺得唔到你擔心，感到很難做及有很多壓力。」

莊正表示有想過最壞打算，但知道審訊結果輪不到他決定，擔心也改變不來，在家沉澱兩個月後決定以音樂重新出發，定下正式審訊前達成開演唱會及推出首張個人專輯的心願。經過這兩年，莊正學懂感恩︰「好像很老土，但會珍惜身邊的一切多一點，正如人有一個限期，就像得悉自己有癌症有死期，他就會更珍惜他仍有的時間。雖然我未去到這麼壞情况，但會感恩現在擁有的人和事。」

（即時娛樂）