冼靖峰再為「SARS死剩種」言論公開道歉：深切反省 (17:57)

冼靖峰稱他連日來不斷對自己的行為和態度作出深切反省，深知自己的錯失，也被父母及公司嚴厲訓斥，知道不應該以不當的言詞開玩笑，為大眾帶來傷害。（冼靖峰Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）日前在網上音樂會談及年齡問題時，突然爆出一句︰「03即係咩？即係SARS死剩種？係咪呀？」雖然他後來補鑊稱是「講笑」，亦在另一場網上音樂會上公開道歉，惟未能平息網民不滿，更遭品牌切割劃清界線。

冼靖峰今日在社交平台發文，再就事件公開道歉。他說︰「本人冼靖峰就網上直播上不當的言論向公眾及支持我的朋友作出道歉，尤其是本人言論對痛苦經歷過SARS的市民大眾和受害者造成莫大困擾，本人在此再度致歉。事發在網上直播的音樂會中，本人在跟其他表演者的言談間，以不當的言詞開玩笑，令公眾反感。在此，我為自己的過錯、不專業和不成熟向受影響的人和大眾們致歉。」

冼靖峰強調他連日來不斷對自己的行為和態度作出深切反省，深知自己的錯失，也被父母及公司嚴厲訓斥，知道不應該以不當的言詞開玩笑，為大眾帶來傷害。他續說︰「感謝大家當頭棒喝的評論和訊息，抱歉讓大家失望和反感。我會好好汲取教訓，在成長路上不斷修正自己。最後，我再一次為自己的過失向大眾鄭重道歉，亦為影響到公司及其他學員致歉！真的對不起﹗」

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（即時娛樂）