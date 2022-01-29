葉巧琳自覺與林奕匡有緣 期待與古巨基合作 (20:09)

葉巧琳（Mischa）昨晚舉行第2擊Album Live，拉隊到銅鑼灣的居酒屋開唱，更吸引到花姐（黃慧君）點擊捧場，令她興奮高呼「Oh my God」。Mischa請來《難道我還未夠難》 的作曲人林奕匡（Phil）合唱這首冠軍歌，同時分享從未公開這首歌的誕生秘話。

演出場地的居酒屋老闆曾在電台節目中表示Mischa的《難道我還未夠難》令他很有共鳴，因此促成今次的演出安排。Mischa感慨︰「這幾年，很多行業及一些小店也非常困難，希望為他們打氣。《難道我還未夠難》的歌詞描述得好好，很赤裸地說出大家正在經歷的事情，是我和很多香港人的心聲。我想帶給大家少少希望，希望大家不要失去期盼，繼續撐落去，頂住。」

Mischa與林奕匡傾談時，突然雙雙回顧那些年。林奕匡指Mischa當年參加比賽，他是評判之一，說當時已很欣賞她。林奕匡記得Mischa當年提到想將自己喜歡的Opera曲風加入流行曲，惜未找到合適方法。他說︰「剛才聽你唱歌時，我覺得你找到了那個方法，聲線很靚呀！」Mischa認為自己和林奕匡特別有緣︰「很開心你睇住我入行，亦可以陪伴住我第一次拎903冠軍歌，真的和我經歷了很多！有少少感動，緣分真的很奇妙。」

談到《難道我還未夠難》的誕生秘話，Mischa回憶去年看林奕匡演唱會時，在同事提議下向對方邀歌，由於兩人不太熟，感覺有點尷尬。林奕匡說︰「我真的沒想過，因為你也會寫。《難道我還未夠難》是我寫歌以來最有壓力的一首歌，因為我在乎你。」除了林奕匡，Mischa將會跟古巨基合作，期望可以擦出新火花。

（即時娛樂）