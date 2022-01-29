《香港金曲》網上投票 MIRROR成員同張學友陳奕迅爭男歌手獎 (20:56)

無綫與香港電台早前宣布首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，於4月3日假九展舉行。部分獎項由昨午2時起至2月13日晚上11時59分，讓樂迷於網上投票，包括：「金曲獎」、「華語歌曲獎」、「男歌手獎」、「女歌手獎」、「樂隊獎」、「男新人獎」、「女新人獎」、「最佳劇集歌曲獎」、「最佳合唱歌曲獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

日前傳出港台有高層口頭向DJ下達十大歌手禁播名單，包括黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗。在《香港金曲頒獎典禮》投票名單上，許廷鏗、謝安琪、Serrini、C AllStar的4位成員等，都分別入圍角逐男、女歌手獎及金曲獎。過往港台《十大中文金曲》將組合及樂隊合併頒發金銀銅獎，現在跟無綫合辦後，改為只有「樂隊獎」，傳被禁播的RubberBand、Dear Jane有份角逐，亦有歌曲入圍。至於人氣男團MIRROR雖然無「組合獎」角逐，但他們的團歌及成員的個人歌曲，都佔據多個競逐「金曲獎」位置；12名成員跟4名ERROR成員，更一同與前輩張學友、劉德華、陳奕迅、李克勤、張敬軒、鄭中基等爭「男歌手獎」 。

「男新人獎」方面，呂爵安、張天賦、ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、3名P1X3L成員、曾比特等角逐。炎明熹、姚焯菲爭「女歌手獎」外，亦與張蔓姿、李妍等爭「女新人獎」。

（即時娛樂）