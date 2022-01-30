林燕玲重回主播崗位 人生經歷豐富看事物觀點不同 (00:09)

有「小飛俠」之稱的無綫前新聞主播林燕玲，最近加盟鳳凰衛視，主持香港台晚上7時黃金時段《全球新聞報道》。她畢業於香港科技大學生物化學系，當年沒想過當新聞主播，誤打誤撞加入無綫，由面對別人交談會面紅，訓練到口齒伶俐。不是新聞系出身的她，當新聞主播曾受到不少批評，她現在已不在意，她說：「都咁多年，無論任何工作環境都有好或不好的說話聽，好咪記住囉！」對於當時被指賣青春賣樣，她指在職場上從來沒有人當面讚她靚，不過讓她出鏡應該是一個認同。至於因髮型被封「小飛俠」，她說原本是長髮，做新聞主播才剪短，發覺短髮方便，沒想到被新聞部同事改花名，一叫便叫到現在。

她透露當主播後，曾獲邀轉戰當藝人，但她拒絕：「我沒有考慮過當藝人，當時不覺得自己在藝人方面會有好發展，未發掘到有這個天份，覺得風險很大，寧願認真行回主播這條路。」

她做電視台新聞主播外，亦做過商界高層，2020年決定停下來做媽媽，兒子葉星辰1歲多時，她再回到職場，為港台主持節目，並於鳳凰衛視任新聞主播。她說：「人是應該要不斷去豐富自己的故事書，很慶幸之前做到很多不同的工作，得到這麼多經歷，是很難得。結婚生小朋友，我覺得是人生必經階段，家庭對我來講比工作更緊要。」丈夫葉浩文早年曾有負面新聞，她對丈夫百分百支持和信任。

林燕玲有感以前當新聞主播時，人生經歷尚淺，對新聞不是有太多感受。現在年紀大了，人成熟了，看事物的觀點亦不同。「整個社會環境與多年前不同，每個人都有自己的感受，但當報道新聞時，我會將自己感受藏在心裏面。」談到很多家長為子女選擇移民，她說目前沒有這想法，她仍好鍾意香港，小朋友還小，將來待他長大才商量。

欲知專訪詳情，請留意1月30日明報娛樂版。

（即時娛樂）