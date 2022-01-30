柳應廷新一年落地做人不再飈高音 計劃最快年尾開個人騷 (20:00)

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出新歌《MM7》，他日前受訪拆解歌名之謎︰「我和粉絲在社交網留言交流，我經常心急打錯字，『MM7』是『正』字的速成碼，啟發了我用它來做歌名，有帶出『正音樂』的意思，同時紀念我和填詞人小克、音樂監製王雙駿的第7次合作。柳柳粉（粉絲暱稱）看見我們的共同語言變成歌名，很開心，問這首歌是不是送給他們的禮物，當然係啦！」

Jer認為《MM7》是他目前最易唱的歌曲︰「考慮到將來開個人演唱會，如歌單全是歇斯底里的歌會很吃力。之前的歌曲全飈高音到上太空，已不能再高。我要落地做人，所以要求今年的歌輕鬆、簡單和貼地。」至於何時開騷，Jer說︰「初步構思年底或明年初，但未落實。我有很多想法，作為歌手也想踏足紅館，除夕在海濱做倒數騷又覺得開心，幻想帶樂隊戶外演唱，重拾昔日夾Band時的感覺。」

Jer透露《MM7》的MV夠突破，以4個造型拍出他的現實與內心世界面貌，藉此勉勵樂迷要愛惜和接受自己。Jer說︰「我在台上是音樂狂人，私下也有狂人一面，會在打機、排舞時大叫，隊友們已見慣不怪。」

農曆年將至，Jer透露去年收入不錯，準備4位數封利市慰勞身邊的工作人員。他笑指新年願望是到經理人花姐（黃慧君）家裏拜年︰「花姐有潔癖，一直抗拒MIRROR、ERROR到訪，希望她今年會歡迎我們去拜年吧！」Jer拒談與盛傳分手的圈外女友Kelly感情現况，希望大家將焦點放在其音樂上。被問到可怕新年被親戚追問感情事時，他說︰「新年跟親友食飯見面，他們多是要求攞簽名。」

化妝：Rainbow Chung @Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

（即時娛樂）