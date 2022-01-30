羅子溢呻陪楊茜堯坐月好悶 順其自然不排除再生多個 (19:52)

羅子溢去年尾宣布再為人父，太太楊茜堯為他誕下細仔。羅子溢今日出席新劇《家族榮耀》首播活動，有份參演的楊茜堯未有現身。羅子溢說︰「太太已坐完月，但為養好身子，今次會坐耐啲。她說生完BB後是另一次發育，自覺長高了。我叫她生第3個，就會高過我。陪太太坐月真的很悶，我經常主動開口落街幫手買東西，出去一陣已很開心。男士的母性不及女人強，較為外向。」

羅子溢說現在有一仔一女，已湊成「好」字，與楊茜堯未必會避孕，順其自然。他叫同場的張智霖加油，張智霖聞言笑說：「我？我年紀不輕了，但我真的很想湊BB，不一定是自己的，幫朋友湊也很開心。（以為你那麼快想抱孫？）做阿爺？我想時下年輕人沒那麼快，哈哈！」

提到被指要求增加與李彩華的吻戲，反擊楊茜堯與張智霖的親熱戲，羅子溢說︰「我和太太開拍前已有共識，讓雙方放心去演，亦為自己留後路，日後拍同類戲時也不想被限制住。我有主動要求加親熱戲，因為覺得兩夫妻出門口只是親臉頰、磨鼻子不夠真實。」張智霖聞言笑說：「否則怎會有兩個小朋友，子溢很勤力的。」

同場的梁靖琪雖然腹大便便，仍穿上高跟鞋。她坦言想生女，但今胎也是仔。熊黛林被問到可想追多個時說︰「我『封肚』很久了，孖女快4歲，開始獨立，我就快甩難，不想再返轉頭，我一定會崩潰。我已跟老公講清楚，叫他不用想。」

相關新聞：拍內地節目想坐快艇回港被笑冇常識 張智霖︰只是美麗幻想

（即時娛樂）