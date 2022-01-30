禁與李佳芯合照感受辱 「蟲草大王」陳恩德中止與無綫合作 轉場ViuTV落廣告 (20:38)

李佳芯（Ali）去年與陳炳銓分手後，與有「蟲草大王」之稱的陳恩德傳緋聞，Ali多次否認。不過，日前有報道指Ali與陳恩德秘戀逾一年，網上更流出他們多張合照。Ali發聲明與陳恩德劃清界線，表明與對方沒有任何發展空間。Ali原定本月26日出席陳恩德公司的NFT發布會，公關突然表示嘉賓名單由Ali變為王丹妮、羅孝勇及蔡潔。陳恩德在活動上指Ali的經理人提出不能合照及保持距離等苛刻條件，他感覺受辱不能接受，決定不用Ali出席，並會抽起每年耗資逾千萬元在無綫落的廣告，希望無綫高層樂易玲給他一個交代。

有指陳恩德事後向無綫投訴，未獲滿意回應，一怒之下抽起在無綫播出的產品廣告，有關廣告今（30日）最後一天在無綫播放，明天起改在ViuTV播出。陳恩德公司「仍志集團」發言人回覆《明報》查詢，證實已抽起在無綫播放的廣告，雙方中止合作，公司改於明天起跟ViuTV合作。發言人指公司過往也有落ViuTV的網上廣告，電視廣告則是首次。公司除了跟ViuTV合作，還會透過不同的渠道宣傳，投放廣告資源在其他網絡平台上。陳恩德曾表示Ali經理人提出不能合照及保持距離的要求，令他感覺受辱。發言人被問到無綫事後可有派人跟進時說︰「無綫沒有接觸，亦沒有回應。」

（即時娛樂）