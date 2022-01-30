陳卓賢宣布退出健身中心所有業務 認與合作伙伴失去信任 (21:22)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）去年個人投資6位數，跟朋友合資開健身中心，開幕當天請來隊友江𤒹生（Anson Kong）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及柳應廷（​Jer）撐場；不過，今天（30日）Ian於社交平台表示礙於公司行政上，以及合作伙伴間的溝通缺乏透明度和尊重，以致失去信任基礎，已決定辭去與健身中心有關的所有業務。

Ian留言：「2021有幸成立Project i，感恩能遇上很多很好的新朋友，一起打拼及面對各種難關。亦感激大家支持，陪伴Project i成長，特別在疫情期間仍能穩定營運，實屬不易。素來相信與人合作，最值得珍重的便是每個人獨特的想法、心態和處事。我熱愛團隊中的不同聲音和意見，因為可以互相學習，共同進步。心目中良好的團隊合作，應建基於互相尊重、坦誠相對。但礙於公司行政上，以及合作夥伴間的溝通缺乏透明度和尊重，以致失去信任基礎，本人已決定辭去與Project i有關的所有業務。是次從中學習，感恩這個項目帶給我得著和成長，同時很遺憾這個項目要暫告一段落。感謝這寶貴的一課。祝福過往的合作團隊事事順利。謝謝各位。」

（即時娛樂）