麥玲玲預測生肖運程（1）｜肖虎犯太歲需冲喜 屬兔桃花人緣不錯 肖龍冇吉星 (18:48)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測虎年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖虎：屬虎的朋友在虎年是犯本命年，犯本命年是犯太歲的一種，中國人常說「一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍」，在犯太歲的年份，需要有傳統大喜事作為冲喜，結婚、添丁、買樓是最好的，如果沒有大喜事冲喜，今年就要做好心理準備變化比較多。雖然是犯本命年，幸好有吉星照着，分別是「文昌星」及「歲駕星」；「文昌星」代表讀書考試特別出色，「歲駕星」是皇帝出巡的星，所以今年事業運仍然相當不錯。要特別留心「劍鋒星」、「指背星」及「伏屍星」這些凶星，「劍鋒星」是指容易受金屬所傷，所以今年比較容易受傷，危險的活動最好不要參加；「指背星」是指被人在背後說三道四，今年低調做事會更好一些。虎年佩戴馬形及狗形的飾物，自然就平平安安。

肖兔：兔來到虎年是半合生肖，部分朋友在半合的情况下，跟犯太歲性質差不多，所以屬兔的朋友都要小心，今年有喜事便最好，否則做事便要謹慎一點。今年有「太陽星」、「天乙貴人星」及「天空星」，「太陽」是男性的貴人星，如果做生意是跟男性相關，如男士服裝、汽車、音響，以男性顧客為主，今年可以說是財源滾滾；另外還有「天乙貴人星」及「天空星」，代表有人幫忙，而且天馬行空，今年的想像力相當不錯。屬兔的女生今年有「太陽星」，認識到的男士都不俗。不論男女，由於今年有「咸池桃花星」，桃花人緣不錯，但如果是已婚的朋友，不要對人過於熱情，因為「咸池桃花星」都代表着一些爛桃花，而且容易有三角關係。另外有「晦氣星」，代表與人溝通不足，容易得罪人，今年是非口舌都有點多，最好少說話多做事。

肖龍：屬龍的朋友來到虎年無冲無合，尚算平穩，而且因為在牛年已經犯太歲，所以今年也算是一個重新開始的年份，可惜今年並沒有吉星照耀，沒有吉星，便要做好心理準備，虎年需要親力親為。傳統上，沒有吉星照耀，便會借對宮的吉星過來，所以借了肖狗的「華蓋星」。「華蓋星」是藝術才華的星，這個星代表着如果從事的工作是跟藝術有關，算是相當不錯，亦算得上靈感不絕；但是「華蓋星」本身是不利於桃花的星，所以今年會有點孤單。凶星當中有「喪門星」、「天哭星」、「月煞星」及「豹尾星」，要小心家宅運，不妨為長輩的家居作小量裝修維修，而「月煞星」是代表女性帶來的麻煩，所以今年最好避免跟女性朋友合伙做生意。

（即時娛樂）