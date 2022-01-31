麥玲玲預測生肖運程（2）｜肖蛇易因財失義 屬馬做事較順利 肖羊有機會雙喜臨門 (19:07)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測虎年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖蛇：屬蛇的朋友來到虎年兩重的犯太歲，刑太歲及害太歲，所以要做好心理準備，虎年會較辛苦一點。雖然既不是本命年又不是相冲年，但是今年很多事情會較波折，幸好都有一些吉星照耀，包括「太陰星」及「玉堂星」，「太陰星」是女性貴人的星，如果從事跟女性有關的生意，如女士服裝等，也算是財源廣進；「玉堂星」代表着金玉滿堂，但無奈今年也是刑太歲及害太歲，人際關係方面會麻煩一點，所以今年記得要多忍讓。凶星方面，因為有「貫索星」，「貫索星」代表金錢瓜葛，今年容易因財失義，所以無論在金錢或人際關係上都要清楚一些，最好佩戴牛形及雞形的飾物，自然就會平平安安。

肖馬：屬馬的朋友來到虎年相當不錯，因為馬跟老虎本身是好朋友，當你和太歲是好朋友，自然做事較順利。馬、虎及狗是三合的生肖，換言之，今年如果可以找一些屬狗的朋友一起合伙做生意，也是一些新的機遇。今年吉星方面有「三台星」、「將星」及「唐符星」，「三台星」代表步步高陞，無論財運、感情運及事業運都有進步的空間；至於「將星」及「唐符星」是領導才能的星，打工一族今年升職加薪應該沒問題。凶星方面，因為有「五鬼星」、「官符星」，「五鬼星」代表着疑神疑鬼，今年在感情運方面比較容易懷疑對方，解決方法是坦誠相向 ；至於「官符星」，顧名思義就是官司訴訟，今年要看清楚文件合約，不然便容易陷入官非訴訟的情况。

肖羊：屬羊的朋友來到虎年，是一個重新開始的年份，因為屬羊的朋友在牛年是非常相冲的，經歷一些離離合合過後，今年就會穩定很多。今年會有「天喜星」、「月德星」及「國印星」，「天喜星」代表着喜事重重，如果屬羊的朋友在牛年經歷分手，今年有機會遇到真正的姻緣，而且很大機會雙喜臨門，有喜兼結婚；「月德星」是貴人星，至於「國印星」則代表掌管權力的帥印，今年的事業運、感情運都不錯。但是財運方面今年未能夠完全恢復，因為今年仍然有「小耗星」，「小耗星」是小的破財星，做生意的朋友記得要開源節流； 至於「小耗星」其實可以透過破歡喜財去應驗，多做善事又或者購買一些禮物，送給朋友或自己用也好，今年不用過於節儉都有助應驗「小耗星」。

（即時娛樂）