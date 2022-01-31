麥玲玲預測生肖運程（3）｜肖猴冲太歲變化多 屬雞有貴人扶持 肖狗不宜冒進投資 (19:25)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測虎年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖猴：屬猴的朋友來到虎年，要做好心理準備，十二生肖中，肖猴變化最多，因為是冲太歲，冲是代表着不穩定的因素，屬猴的朋友要經歷一個冲太歲的年份。常說傳統的大喜事，結婚、添丁、買樓，當然是最好的應對方法，否則今年的變化會較多。尤其是在感情運方面，離離合合的機會相對較大，幸好有吉星照耀，包括「天解星」，天解是解決困難的星，先難後易；而「地解星」是搬遷的星，「驛馬星」是走動的星，換言之今年宜動不宜靜，能夠走動當然是最好的了。凶星方面有「大耗星」、「歲破星」及「浮沉星」，「大耗星」是大的破財星，有這顆星容易破財，高風險的投資最好不要沾手；「歲破星」是代表人際關係的破壞，「浮沉星」是水險的星，記住佩戴龍形及鼠形的飾物，今年自然就會平平安安。

肖雞：屬雞的朋友，相對來說較穩定，因為今年無冲無合，而且有大的貴人星照耀，有「紫微星」及「龍德星」這兩顆強而有力的貴人星，所以今年在事業運上有長輩的幫忙，在財運方面亦會有貴人扶持，做生意的朋友會得到舊有客戶的支持；至於感情運，也有機會經由長輩介紹對象，今年相親也是一個不錯的方法。唯一要小心的是，今年有「暴敗星」，「暴敗星」代表着三更窮五更富，有這顆星的話，投資的朋友一定要特別小心，見好即收；做生意的朋友要積穀防饑 ，今年要特別留意財運。而感情運由於有「暴敗星」，代表起落比較大，在感情運上不是特別穩定，記得要坦誠相向。

肖狗：屬狗的朋友來到虎年，其實算是不錯的，因為虎、狗及馬是三合的生肖，在這個年份裏，肖狗和太歲是好朋友，自然做起事情也會順利很多，所以今年會有較多的新合作機會。但是今年還是不宜投資太多，小額的投資賺錢機會雖高，如果是較冒進的投資，今年還是不適宜。今年的吉星有「華蓋星」，「華蓋星」是藝術才華的星，其實華蓋是皇帝出巡時的天蓋，這個出巡的羅傘很美，但是帶點孤芳自賞，有這顆星，如果從事的行業是與創作有關，例如寫劇本、寫書，又或者從事藝術工作，今年算是相當不錯；可是這顆星是不利於桃花的，所以感情運方面有原地踏步的情况。至於「白虎星」是指比較凶的女性，今年遇到的女性大都是脾氣剛烈，要多忍讓一下了。

（即時娛樂）