麥玲玲預測生肖運程（4）｜肖豬運勢較反覆 屬鼠容易受傷 肖牛感情運多姿多彩 (19:37)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測虎年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖豬：屬豬的朋友來到虎年是較特別的，因為豬跟老虎本來是合的生肖，但是又有少許破壞的關係在其中，所以稱之為破太歲，屬於合中有破。其實，屬豬的朋友在今年還是較反覆，所以一定要做好心理準備，在這個年份變化較多，而且是先難後易、吉中藏凶，今年要保持平常心，不要把目標定得太高，反而會開心得多。幸好有吉星照耀，有「天德星」，上天之德，有福星代表着心態上還算不錯；還有「祿勳星」，代表朝廷俸祿。工作運及人際關係方面來說，今年尚算是可以的，但是有時候做起事情來，有容易出錯的情况；兼有「捲舌星」，代表着是非口舌，做事最好低調一些。此外還有「絞煞星」，代表着金錢瓜葛、因財失義。無論如何，今年佩戴兔形及羊形的飾物都會較為有利。

肖鼠：屬鼠的朋友來到虎年，相對去年牛年時，算是好很多了，因為鼠在牛年是合太歲，有百分之三十的朋友，是面對着跟冲太歲情况相似的不穩定局面；但是來到虎年，是一個重新開始的年份，會比較好一些。但是今年仍然沒有吉星照耀，傳統上沒有吉星照耀，就借對宮的吉星過來，借來屬馬的「三台星」、「唐符星」及「將星」，但是借過來的星只有約三成的力量，而且這組星主要都是事業上的幫助，其他方面還是影響不大，所以今年屬鼠的朋友都需要親力親為。而且要注意有「天狗」、「吊客」這一類星，代表出門在外容易丟失財物；還要留心天氣，加倍小心。此外，「羊刃星」是容易受傷的星，今年最好避免參加高危的活動。

肖牛：屬牛的朋友來到虎年，是重新開始的年份，屬牛在牛年經歷了本命年，感情運方面較多離離合合，稱為關口年；有些朋友分手了，有些朋友則結了婚，分了手的朋友今年可以重新開始。 因為有「紅鸞星」，紅鸞代表紅鸞星動，感情運上多姿多彩，桃花運相當不錯；如果結了婚的朋友就不要對人過於熱情，因為這顆桃花星亦容易引發三角關係。就工作運而言，今年有「紅鸞星」，凡是多與人接觸的工作會是相當不錯。要留心凶星方面有「陌越星」、「病符星」及「寡宿星」，「陌越星」是面對陌生環境帶來的壓力，有這顆星較容易失眠；至於「病符星」，不是大病，但是傷風感冒等小毛病會較多，所以今年要多注意作息的時間；「寡宿星」代表孤枕獨眠，感情運上仍然會有小波折。無論如何，今年也會比本命年開心得多。

（即時娛樂）