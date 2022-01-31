葉蒨文丁母憂 撰千字文悼念 稱媽媽顯靈展「笑臉」 (12:35)

侍母至孝的葉蒨文（沙麗）今日（31日）凌晨在社交網，以千字文公布母親離世消息，沙麗在文中透露母親於去年12月19日早上離開，當時親朋好友也在場最後道別，沙麗讚媽媽堅強﹑充滿愛心及有智慧，期間沙麗還提到和母親相處點滴，並表示當年獲媽媽鼓勵追夢，又提到葉母善心洋溢，曾以沙麗名義在甘肅省建校。

另外，沙麗在文中提到母親臨離開時遇到的特別經歷：「在她離開前的最後幾個星期裡，她有很多來自靈界的訪客，她可以看到他們而我們看不到。她說他們要帶她去很高的地方，很高很高，要上去會很累，她不想去。在這幾個星期裡，她又變回了一個可愛、天真的孩子.....她知道在她身上正在發生什麼，很害怕離開，問我能不能和她一起去...在她離開前兩天，我給她餵飯時，她說來自上天的『高靈』已經到了，問我能不能看到，我說我看不到，但我歡迎他們的到來....兩天後，天使將她帶回了天國。」

此外，沙麗又指母親離開後的第7天，在媽媽常用的杯子下面，有一個令人難以置信的笑臉水印，而沙麗將照片放在社交網：「這張笑臉是媽媽的！！它看起來和她一模一樣...我在這裡附上她美麗的笑容。」

（即時娛樂）