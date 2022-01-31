《膠戰》添食拍第3季？ Hillary被爆情史豐富 曾跟狄易達拍拖 (13:47)

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》昨晚（30日）播出最後一集，「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其（爺爺）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅（Hillary）玩「膠戰之最」，要揀出自己心目中在鏡頭前反差最大，最大使﹑戀愛經驗豐富及最「污搲」等成員，期間Jeffrey爆Edan「污搲」：「佢吐口水入泳池。」Edan聞言急澄清：「我只係想浸完落水，然後上水時，有啲水流番出嚟。」Jeffrey再說：「我哋話『Edan，你唔好噴』，然後佢就會不停噴噴噴。」岑珈其笑指Jeffrey說話有說服力，阿正亦加把嘴：「佢（Jeffrey）好天真無邪。」

Hillary則被選為戀愛經驗最豐富的「膠人」，Edan搞笑說：「你試下上網search Hillary（情史）﹗」全場爆笑，阿正則說：「Hillary話第一次見到我嘅時候，話我好有親切感，因為我好似一個男明星。」Hillary接着說：「你（阿正）要騷番嗰邊面呀﹗」翻查資料，原來在節目中屬「顏值擔當」的Hillary，曾跟跳舞出色的狄易達拍過拖，2人曾拍拖4年，至2014年分手。

另外，節目尾聲時，除了重溫多集的經典場面外，更有驚喜彩蛋，交代節目主題《膠on!》MV最後一幕盒，盒內放了「《膠戰》，未完待續」，似乎意味着《膠戰》將有第3季，甚至長拍長有呢﹗

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（即時娛樂）