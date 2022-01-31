「旺角馬小玲」潮玩睇腳 吳子冲多貴人扶持 林秀怡被批勞碌命 (15:32)

由歐陽偉豪（Ben Sir）率領林秀怡、張彥博、吳子冲、湯之欣、周百恩、黃瀅仴、于淼及黎瑞業主持的賀年綜藝節目《虎年夠Chill食玩遊》，已在myTV SUPER上架。

《虎》節目請來有「旺角馬小玲」之稱的「陰陽師」小玲師傅、生命靈數分析師Rikee Lee，及能量香薰精油師Kooby，分享虎年趨吉避凶關鍵、以「腳」取人之道、生命靈數計算大法、顏色開運秘訣、及如何以精油提升自身能量等。

話明要「夠Chill」，當然要搞搞新意思，手掌大家平時睇得多，睇腳掌又如何呢？小玲師傅表示無論是腳面多毛、或是腳板出現不同紋理，包括龜形紋及剪刀紋等，均代表不同性格及命運。腳板有人字紋的吳子冲，被指容易得到貴人扶持，事業有望更上一層樓；林秀怡甫見到師傅即搶問「幾時嫁得出」，她被批「勞碌命」，但有望辛苦得財，秀怡聞言破涕為笑。

小玲師傅表示男人腳趾公有痣，代表性格忠厚，是男朋友與老公最佳人選；女人則以腳掌厚肉及腳趾生得細粒為最有福氣。小玲師傅分享2022年避凶要訣：「唔好喺屋企中間放雜物，或者會郁動、會響嘅嘢。」小玲師傅特別提醒愛打麻將及愛貓人士需要注意事項，以防虎年傷和氣及陷入「反枱」危機。

生命靈數分析師Rikee Lee講解如何由出生日期計算出生命靈數，並大談不同數值生命靈數代表的特有意義：「生命靈數嘅由來，係一個古希臘數學家發現宇宙萬物都係數字，每個數字都有主命數性格，而人嘅性格就會喺出生年月日度突顯。」Rikee生命靈數數字是「5」的林秀怡，不但自由自在，且十分奔放兼愛冒險，完全解釋林秀怡在綜藝節目中，為何表現瘋狂兼零底線。Rikee教大家顏色開運大法，不同的生命靈數除擁有個人專屬開運顏色外，不同生肖年的開運顏色亦大有不同。

（即時娛樂）