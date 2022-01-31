任賢齊孖電單車發燒友砌「福」字 遺憾未能返台灣祝爸爸90大壽 (16:50)

任賢齊跟電單車愛好者，用了27部電單車砌了個「福」字。（大會提供）

任賢齊（小齊）今年因為拍電影，留港過年，小齊找來一班在香港認識的電單車愛好者，拍攝網上賀年短片，用了27部電單車砌了個「福」字，並放上他的YouTube Channel，祝福疫情早日遠離，人人身體健康。

小齊表示去年一直拍電影，合共拍了5部，留港拍戲的日子，他認識了一班電單車發燒友，更獲邀參觀香港電單車節，他驚覺原來有很多愛車人士，更有人收藏幾百架古董電單車，令他嘆為觀止。

小齊忽發奇想，用車砌個「福」字，給大家送上祝福：「非常多謝佢哋，因為要就我開工時間，所以好早就叫佢哋幫手拍呢條賀年短片，拍片時先知佢哋不單玩車，更早於2017年成立『義騎行動』，一齊去做善事，派物資幫助弱勢社群，佢哋約我聖誕節扮聖誕老人，開電單車去派禮物畀老人家、小朋友，可惜我開工參與唔到。本來想再約新年前去送禮物畀公公婆婆，不過因為疫情又要取消，真係希望疫情快啲過去，大家可以開心過年。」

小齊今年未能返回台灣過年，他唯一遺憾是早前爸爸90歲大壽，他未能參與慶祝，目前最希望拍完電影《九龍城寨》，讓他回台灣見父母：「應該說是2月中拍完我的戲分，我已訂好機票，2月中飛台灣，回台灣先探望家人，再拍廣告，有心不怕遲，相信父母也不會介意。」

（即時娛樂）