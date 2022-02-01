青春不要臉｜戴耀明放棄真我 改戲路演熱血導師 (13:14)

戴耀明表示平時性格大癲大肺，但為了演好角色，拍攝時更投入，他決定「放棄真我」。（大會提供）

無綫劇《青春不要臉》昨晚（1月31日）播出第11集，主題為為「突破」，姜之雁（劉穎鏇飾）、溫楚瑜（戴祖儀飾）、柳德榮（余德丞飾）及齊輕舟（丁子朗飾），各自在事業上遇到難題及挑戰；其中榮仔遭妍妹狂迷大爆黑歷史兼被傳曾整容，令他的形象告急，榮仔選擇勇敢面對過去，開記招公開昔日醜樣Look。

《青春》開播後，一班綠葉的實力演出功不可沒，戴耀明在劇中飾演藝訓班導師李天光，贏得不少好評。本身是藝訓班出身、入行32年的戴耀明，以往多飾演小混混或是好色男等角色，今次戴耀明收起「爛仔格」，改演熱血內斂導師，明知娛樂圈滿是潛規則，仍仆心仆命尋找出口，為學生爭取最大利益，演繹風格跟以往不同，贏得網民好評。

戴耀明感激觀眾愛戴及支持，他坦承「李天光」是一大挑戰，他在監製陪同下做功課：「拍之前1、2個月，監製已叫我一齊創造角色，不斷對戲試tone，因為我平時講嘢好大癲大肺，突然要做咁有修養導師，要重新tune過。」

戴耀明笑言為了拍攝時更投入，他決定「放棄真我」：「要自己成為另一個人，首先要從生活日常開始，劇內劇外都做斯文人，咁樣一roll機，就可以自然地成為嗰個人。」

（即時娛樂）