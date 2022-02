陳法拉去年情人節宣布已為人母,為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下女兒「小米妮」,眨眼女兒快將1歲,法拉在社交網貼相,「小米妮」紅噹噹賀年服飾,並可愛地做出恭喜發財手勢,表現乖巧,法拉和老公則給B女利市,法拉以英文寫道:"Happy Chinese New Year!we are waking up early and properly giving red envelopes to her after she did her Gong Xi Gong Xi(new year's greeting)to us﹗"

(即時娛樂)