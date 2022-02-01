《闔家辣》團隊初一視像團拜 吳君如擲聖筊兼隔空派利市 (17:19)

Edan和肥仔均以君如的經典造型做背景，逗得君如相當開心。（大會提供/fb截圖）

賀歲電影《闔家辣》一眾主演，包括鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）、袁澧林等，聯同監製兼主演吳君如、導演鄭晉軒、執行監製鄒凱光等，趁今日（2月1日）大年初一，一齊上到《闔家辣》Facebook Live團拜，當中還包括胡子彤、ERROR的193（郭嘉駿）、Dee Gor（何啟華）、肥仔（梁業）及吳保琦。

《闔家辣》團隊祝願新一年大家闔家平安，身體健康，順順利利，全球疫情早日消退，讓《闔家辣》可以跟大家歡樂迎接戲院重開日子。眾演員穿上充滿新年氣氛的服飾跟大家拜年，他們在live期間分享如何度過農曆年假期，ERROR四子還以君如過往經典電影造型做背景。

君如在直播中變身天后娘娘有求必應，先後幫大家擲聖筊 ，Dee Gor問到可否今年單飛出歌？君如擲聖筊後大嗌「得呀﹗」。另外，中基和Gigi關心疫情如何？然後君如再擲聖筊，結果顯示疫情很快度過，君如笑言：「幫大家擲聖筊很大壓力。」眾人還預告年初六《闔家辣》團隊，舉行電車河宣傳，屆時跟大家見面。期間君如搞笑隔空向眾人派利市及請吃賀年糕點，其他演員亦交足戲配合。另外，Edan昨晚年廿九跟家人打牌，他由贏變輸，未能發新年財呢﹗

Gigi問到若戲院重開後，電影是否即刻上映，君如笑說：「係呀，仲同你客氣？就嚟叫《闔家辣之唔係賀歲片》。」及後眾演員以「接龍」方式玩劇透，不過就以有味笑話居多，令人捧腹﹗

（即時娛樂）