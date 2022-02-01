柳俊江在隔離治療中心迎虎年：我率先體驗了Omicron (17:24)

TVB前新聞主播柳俊江今日在社交平台公布：「我中咗招。冇錯，站在潮流尖端的我已經率先體驗了Omicron，來個開箱文。」他正在隔離治療中心，撰長文分享染病經歷與病徵，女友Grace Mak同樣確診。柳俊江形容這是難得體驗，對疫症的認知、公共衛生層面也值得討論，他說：「現在染疫已經不可以說『黑仔』，只是你先還是我先的問題。 」

柳俊江一向防疫功夫做足，表示從不參加百人宴會，連小型聚會也甚少參與，亦不愛約人吃飯應酬。他跟女友Grace 早前因為有一個朋友上門探訪並共進晚餐而中招了。他的朋友是無徵狀感染者，只是路過一幢有人發病的大樓，朋友到訪柳俊江家後才收到強檢通知。他於1月24日接觸病者，27日發病，開始時像感冒，到晚上發燒並喉嚨痛與咳嗽，流汗連牀鋪都濕透但經過一夜他的病徵已舒緩了七七八八。他表示已接種兩劑復必泰，朋友同樣接種兩劑疫苗，對方是完全沒有徵狀，至於女友Grace 沒有接種疫苗而病徵只有喉嚨痛。他於28日晚上收到「初步陽性」通知，等了兩天，30號晚上才被送到隔離治療中心。他沒有怪責醫療的遲來，並反思因疫情令香港醫療系統無限地添加壓力的問題。柳俊江的千字文，結尾寫道：「最後還是要說些賀年話，『百毒不侵』用太多了，新一年我祝大家認清對手，因時制宜，不戰而勝。」

（即時娛樂）