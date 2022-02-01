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鍾楚紅抱貓賀年 獲好友蔡瀾題字「家肥貓潤」 (18:40)

文章日期：2022年02月01日

鍾楚紅（紅姑）在facebook貼了抱貓照賀年，相中紅姑的愛貓甚有性格，沒有一張相望鏡頭，十分搞笑，而紅姑背後的揮春，則是好友蔡瀾題字的「家肥貓潤」，甚為應景，紅姑留言：「新春快樂，虎進金來。」

（即時娛樂）

 

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