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鍾楚紅抱貓賀年 獲好友蔡瀾題字「家肥貓潤」 (18:40)
文章日期：2022年02月01日
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鍾楚紅抱住甚具分量的愛貓合照賀年。（facebook圖片）
紅姑背後的揮春是由好友蔡瀾親筆題字。（fb圖片）
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鍾楚紅（紅姑）在facebook貼了抱貓照賀年，相中紅姑的愛貓甚有性格，沒有一張相望鏡頭，十分搞笑，而紅姑背後的揮春，則是好友蔡瀾題字的「家肥貓潤」，甚為應景，紅姑留言：「新春快樂，虎進金來。」
（即時娛樂）
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