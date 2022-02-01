馬米高紐約訪問「黃慘盈」 分享中女追夢辛酸經歷 (20:06)

馬米高去年底到紐約追夢，獲演藝學校取錄修讀專業演員進修班，他的網上節目仍繼續，並邀前100毛藝人「黃慘盈」（李嘉文 Jessica）在紐約接受訪問。李嘉文於2017年離港到紐約學戲劇，在美劇《Modern Love》（摩登情愛）第2季有份參演。

馬米高跟李嘉文首次見面，兩人並不認識，有網民提議他到紐約可以訪問李嘉文，他就透過社交平台DM對方，她亦爽快答應。訪問中兩人互訴經歷竟很相似，李嘉文曾做空姐而馬米高也曾是空少，話題打開便傾過不停。節目中李嘉文分享到美國追夢的經歷，說在香港才20歲出頭已被人叫「中女」，她到了紐約學戲遇到的同學讓她有啟發。她稱有一個60多歲來自澳洲的同學，有高薪厚職，他每年都抽時間到不同地方，做不同的體驗，包括到紐約學戲。她認識的一班同學皆是放開懷抱，勇敢去追自己想做的事情。在香港很多人會用金錢為定義，她覺得若果用錢去豐富自己的人生是好值得。不過，金錢與夢想也要取得平衡，李嘉文自言在紐約是什麼工作也做，她做健身教練教攀石又做模特兒，其實自己不太懂擺甫士，她笑說：「賺到少少錢，餓唔死... 」

她在美國發展也遇到語言的問題，以前記對白好叻但因為以英語表達，自己會執著於文法而時間花倍。她加入美國演員公會要交3000美元入會費，但也享有福利，她留下來發展要心理質素要強大，試鏡100次可能只有1次回音，但近年亞洲演員在荷李活的機會增多是好事。訪問後李嘉文給馬米高送揮春作見面禮，兩人惺惺相惜。

（即時娛樂）