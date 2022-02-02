視帝譚俊彥跟父母關係破冰 視后林夏薇專心工作 暫擱生B大計 (23:15)

踏入虎年，出爐視帝譚俊彥（Shaun）與視后林夏薇（薇薇）祝《明報》讀者身體健康、精神爽利、發財好市。說到過年習俗，Shaun比薇薇傳統，要趕及在年三十日落前冲涼，因為大年初一冲涼和洗頭不吉利，還會煲雞湯喝足一星期，他說：「懷念婆婆以前煮雞湯招待拜年親友，現在由我繼承，還會煮其他賀年菜式。」

Shaun稱奪視帝後即到大嶼山還神，他說：「1月2日對我來講，是別具意義日子，又攞獎，又是我和老婆的結婚紀念，所以攞獎後，去了天壇大佛還神，皆因我除夕到過大嶼山出席倒數活動，當時許願所有事情順利、身體健康，願望成真。（新一年有什麼目標？會否想蟬聯視帝？）我覺得一家人齊心已是獎勵，因為家和萬事興，獲獎後，突然感覺到家裏所有事都很順利，就連我和父母關係都開始破冰，變得溫暖，以前大家好冷的，這事件令家人關係破冰就是最好回報，所以今個新年，我都會親自下廚慰勞兩老。」

Shaun並沒有因為攞獎而飄飄然，繼續保持初心，演好每個角色，繼續跟餐廳伙計打成一片，會照下廚和洗碗，他形容自己是「貼地視帝」。

薇薇表示攞獎是個好開始，鞭策自己要做得更好，目前想專心工作，擱置生小朋友計劃，她說﹕「去年是好神奇的一年，難得遇到兩個劇角色很不同，而且自己好喜歡，還得到好好收視和觀眾的認同。」

由於新年要為劇集《法言人》開工，要拍到3月中，加上限聚令關係，要押後慶祝。至於老公有沒有獎勵？薇薇說：「他在場見證我上台領獎，激動到眼濕濕，且大嗌出來，他一直為我付出好多，好支持我的工作。」

講到終於做出成績給媽媽看，薇薇喜極而泣說：「媽媽不贊成我做演員，經常潑我冷水，但我打電話向她報喜，感覺到她好激動。」

（即時娛樂）