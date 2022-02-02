COLLAR虎年衝事業 Marf想勇猛向前 Day自爆有7個男友 (22:28)

Gao透露小時候，每逢大年初一都有和父母影貼紙相的習慣。（劉永銳攝）

ViuTV女團COLLAR一出道就備受注視，獲公司力捧又有大批粉絲支持。踏入虎年，成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（WINKA）及李芯駖（芯駖）最希望行事業運，演藝事業更上一層樓。

Marf雖被爆與模特兒盧思睿（Bryan）拍拖，她直言想睇定些才公開談感情事︰「我未試過帶男友回家拜年，也未試過和男友過農曆年，因為每年總要留在家中幫忙大掃除，過年時也要回深圳與大班親戚食飯拜年。踏入新一年，我希望可以像騎住老虎一樣，勇猛地向前行，成熟地面對所有評價。」

So Ching過往的農曆年也要隨家人回廣州，如今受疫情影響就留港度歲。她計劃今年帶男友回家拜年：「與男友已拍拖一年，帶他回家𢭃多些利市給我用。我會提醒他拜年時要買婆婆最愛食的朱古力和曲奇。」WINKA與男友已拍拖6年，感情穩定。WINKA指男友十分支持她，故不怕公開，亦會帶男友回家拜年。

Day、Ivy So、Candy及芯駖均單身沒拍拖，Day笑言︰「我有7個男朋友！韓團BTS就是我的男朋友。我不太想要桃花運，希望事業運更進步。」Ivy So和Candy想要財運，Ivy So說︰「除了財運，我也想要COLLAR的事業運。除了音樂，我希望可以嘗試拍劇及綜藝節目。」Candy則表示：「希望掙多些錢，有穩定收入，先照顧好家人，再求自己的姻緣。」芯駖亦稱︰「我不求桃花運，只想求工作運。」

Gao就分享過年趣事：「小時候，我每逢大年初一都會和父母影貼紙相，因為不用排隊，但影到中四就沒再影了，因為那間舖已結業。」

（即時娛樂）