李嘉欣上月突然血壓急降有肺積水,一度被送入深切治療部(ICU)搶救48小時,最終撿回一命。嘉欣出院後康復得好,很快已和朋友飯敘。昨天大年初一,她在Instagram上載靚靚賀年相,相中的她精神飽滿,臉色紅潤,穿紅色老虎圖案上衣及短裙,露出修長美腿,明顯已回復狀態。嘉欣說︰「Wishing you happiness, good health and lots of luck for the Year of Tiger.(祝您虎年快樂,身體健康,萬事如意。)#恭喜發財 #身體健康 #虎年好舒虎」

