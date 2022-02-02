煮‧野食｜陸浩明不怕與肥媽流落荒島︰不會死還愈來愈肥 (15:39)

肥媽、陸浩明（6號）主持的全新綜藝節目《煮‧野食》下周一（2月7日）首播，部分集數邀請嘉賓助陣，包括謝嘉怡、徐文浩、黑妹及鞏姿希。有別以往，肥媽與6號今次走出街市和錄影廠，除了去魚塘、農莊等地方拍攝外，更會秘探鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等平日少人去的地方，就地取材烹煮美食。

今次的節目構思原來來自6號，他說︰「我構思了很久，因為有人曾問我『如果你流落荒島，會選擇跟誰一起』，我想也不用想，一定是肥媽。」6號後來將構思告知曾志偉，獲對方支持，最後促成節目的誕生。

肥媽以往《食平D》系列均是在室內或街市拍攝，今次要在郊外煮食可算是一大挑戰。6號續說︰「好多時沒好好的煮食工具，可能要自己砌磚。肥媽很勁，好似在魚塘捉了魚，她可以立即煮到一味餸出來；又試過農莊內只有仙人掌，肥媽又煮到。今次可以說是每集都有很多驚喜！」

節目的取材重任落在6號身上。早前肥媽爆料指6號去睡蓮塘採蓮梗時差點遇溺。雖然拍攝過程辛苦，6號稱為節目效果絕對值得。他說︰「我們去了很多香港很少人去的地方，原來香港有那麼靚的地方，好似第一集去了鴨洲，那裏的海岸線靚到不得了！」

6號又大讚肥媽有野外求生之才：「她實在太厲害，又識種菜又識捉魚，我懷疑她連搭棚起屋也會。拍了這個節目後，肥媽更有『野外之母』這個外號。如果我和肥媽流落荒島，我想我們不會死，還會愈來愈肥。」

（即時娛樂）