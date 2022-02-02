謝嘉怡自爆蘇格蘭當護士時收入 嫲嫲怕留港發展掙唔到錢 (16:22)

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），日前與陸浩明（6號）一同拍片，分享農曆新年拜年時常被親友、長輩問到的難答問題。

當6號表示親戚愛問他目前做什麼工作、搵幾錢人工時，Lisa點頭認同︰「是呀，我嫲嫲好鍾意問，她擔心我在香港掙不到錢。每次去她的家，她就問我今個月掙多少錢？我答她『OK嘅』。因為她覺得我在蘇格蘭的工作很穩定，每月工資也差不多一樣，加班的話就會多一點加班費。我在那邊又有家人照顧，現在我父母在港就好一點，但之前她擔心我自己一個人在香港掙不到錢，最驚我會被男仔呃、又驚我好凍。」

Lisa公開在蘇格蘭當護士，剛開始時的收入有26000元港幣，但由於蘇格蘭的房租很便宜，買屋的按揭是每月供款4000元，汽車也只是每月供2000元。她說︰「香港當護士的工資比英國高，但英國的開支少很多，減一半。」

Lisa被6號追問目前在無綫月入多少時說︰「每個月也不同，視乎我拍多少戲。最少那個月也挺少的，我的底薪比較少。」6號問她的目標是否可以像肥媽一樣月入10位數，Lisa笑住點頭，但他們隨後稱只是開玩笑。

（即時娛樂）