陳煒對未來老公讚口不絕 疫情下辦婚禮見步行步 (17:42)

陳煒（煒哥）日前拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目，分享過年感受。煒哥表示母親是北方人，以往的年三十晚也會包水餃。她說︰「過年一定食得豐富點，但人愈大愈想過得簡單，之前有很多人想試我的手勢，試過親手煮鮑魚、花膠、鵝掌，將煒哥的味道送去朋友家，大家也很開心。」

談到與未婚夫陳醫生的婚禮籌備進度，陳煒稱一切交由好朋友兼設計師何國鉦負責，惟現在疫情嚴重，不知道屆時會如何，只好見步行步。她對陳醫生有讚冇彈︰「以前請朋友回家，我家的貓會立即躲起來，但我第一次邀請男友來我家時，牠們很乖，還幫我招呼男友。我覺得這是奇妙的緣分。他沒養過小動物，還對貓毛敏感，他寧願自己痕，也幫我照顧牠們、餵牠們吃東西。他經常餵，搞到牠們很肥。」

被問到未婚夫為自己做過最驚喜的事，煒哥說︰「求婚真的令我很驚喜﹗他每逢出席多過4人以上的聚會就會『啞』了，他比較鍾意聆聽，估不到他叫齊我的朋友來見證求婚，還要唱歌，佢真的鼓起很大勇氣，令我十分感動。老公給我很大自由度，支持我繼續工作，我希望可以演多點不同類型的角色，希望有多些變化給大家看，特別對人物傳記角色有興趣。」

（即時娛樂）