MIRROR 12子歌迷會聯合義賣籌近129萬 捐予11慈善機構 (18:18)

MIRROR 12子各自擁有自己的Fan Club，12個歌迷會去年11月聯合舉辦「Mirror 12 Fans Club 3周年慈善聯合義賣」，出售MIRROR精美Box Set，內有兩款12子的MT貼紙、Memo Pad、12成員小卡、雙層Folder及Tote Bag，每套350元。是次聯合義賣的收入扣除成本後，共籌得1287670.7港元，全數以鏡粉及Mirror 12 Fansclub United的名義捐了11間慈善機構，包括「陳校長免費補習天地」、「街角浪浪」、「香港兔友協會」、「大樹下」、「動物伴我行會社」、「香港兩棲及爬蟲協會」、「貓行星」、「善寧會」、「香港婦女中心」、「大銀」及「自強協會」，每間慈善機構平均可得到超過11萬元捐款。

「MIRROR 12 Fans Club」在官方社交平台公布善款數目及有關詳情，更留言表示︰「疫情肆虐，大家都面對這各種各樣的困難，要堅持慈善事業，為社會帶來希望，更加需要大家的支持，才能令有需要的單位受惠。善款已經全數捐出、當作為鏡粉送給毛孩和社會各社群的小小新年禮物，但由於新年期間有些慈善機構已收爐、所以等集合所有善款收據會再出post。集合同路人夢想，注入各同路人能量，感謝鏡粉一路的鼎力支持。有關款項將會全數以鏡粉 & Mirror 12 Fansclub United名義捐出，讓這個世界能有多一點愛，祝福傳承下去。」

（即時娛樂）