導演簡君晉彌補《IT狗》遺憾：為掙扎前行的送上一碗頹麵 (20:23)

ViuTV《IT狗》結局篇，此劇播映以來成網上熱話，「串星」帶來驚喜、《大台理論》令人會心微笑、向經典致敬、「PayPayDuck」、「Touchwood App」等也叫人回味 ; 很多人期待《IT狗》（第二季）。日前導演簡君晉在社交平台分享《IT狗》的「滄海遺珠」，其中一首插曲因種種原因沒有在劇中播出。

這場戲是第16集阿信（凌文龍飾）因PayPayDuck被PayPayEgg告抄襲感無助，獨自在街上流連，街邊有麵檔，他上前問雙併麵多少錢?老闆說50元，他為慳錢而叫45元的單併麵，老闆見他的頹樣關心問他是否搞生意的？指生意失敗的才問完雙併價錢卻點單併，並提供38元的雙併Start up餐選擇。阿信含著兩泡眼涙邊吃Start up餐，令人睇到好心噏。

簡君晉彌補遺憾，在網上分享片段並配上插曲《信》。簡君晉寫道：「阿信食頹麵嘅一場戲，我同配樂朱芸編（Wan）都覺得要寫一隻插曲放喺呢場戲，奈何好多原因，我地又唔夠時間做好，又未找到合適嘅歌手，最後都用唔到。唔想浪費Wan同佢團隊嘅心血，希望俾大家多一個角度睇呢一場戲。呢首歌叫《信》，希望為掙扎前行嘅你送上一碗頹麵。」

朱芸編寫道：「因為種種原因，當初為《IT狗》 配樂個陣，冇做到一首插曲。講真嗰句真係有啲遺憾，或者係唔甘心，所以仍然完成咗呢首歌。或者我哋唔知道前面有咩，但我淨係知道唔行又點會到？加油，阿信 」

網民大讚《信》「曲好、詞好、唱得好....令這埸更感動」，更多人追問歌手是誰，朱芸編回應：「謝謝你，我自己唱返。」

《信》

作曲｜朱芸編

作詞｜四角 @ffivenikoncam

編曲｜朱芸編

一個人 習慣多孤獨 這世人叫作弄

為理想追逐 怎知道 夢到之後粉碎

剩我一個人 為了這個夢 掀起無數笑話

被壓倒之後 才能望到天上 星空在閃爍

忘記初衷怎貫徹 懸命一生向前

這小伙子最錯 還未開竅

害怕頃刻間乍現 委曲點才發現

同伴各自離去 再嘲笑

忘記初衷怎貫徹 還談市值帳面

任這小伙子再跌 還是挑戰

沒有錢只得信念 問誰能衝線

是我在傻笑 倔強任性的我 那憧憬不變

（即時娛樂）