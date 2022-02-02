導演簡君晉彌補《IT狗》遺憾：為掙扎前行的送上一碗頹麵 (20:23)
文章日期：2022年02月02日
ViuTV《IT狗》結局篇，此劇播映以來成網上熱話，「串星」帶來驚喜、《大台理論》令人會心微笑、向經典致敬、「PayPayDuck」、「Touchwood App」等也叫人回味 ; 很多人期待《IT狗》（第二季）。日前導演簡君晉在社交平台分享《IT狗》的「滄海遺珠」，其中一首插曲因種種原因沒有在劇中播出。
這場戲是第16集阿信（凌文龍飾）因PayPayDuck被PayPayEgg告抄襲感無助，獨自在街上流連，街邊有麵檔，他上前問雙併麵多少錢?老闆說50元，他為慳錢而叫45元的單併麵，老闆見他的頹樣關心問他是否搞生意的？指生意失敗的才問完雙併價錢卻點單併，並提供38元的雙併Start up餐選擇。阿信含著兩泡眼涙邊吃Start up餐，令人睇到好心噏。
簡君晉彌補遺憾，在網上分享片段並配上插曲《信》。簡君晉寫道：「阿信食頹麵嘅一場戲，我同配樂朱芸編（Wan）都覺得要寫一隻插曲放喺呢場戲，奈何好多原因，我地又唔夠時間做好，又未找到合適嘅歌手，最後都用唔到。唔想浪費Wan同佢團隊嘅心血，希望俾大家多一個角度睇呢一場戲。呢首歌叫《信》，希望為掙扎前行嘅你送上一碗頹麵。」
朱芸編寫道：「因為種種原因，當初為《IT狗》 配樂個陣，冇做到一首插曲。講真嗰句真係有啲遺憾，或者係唔甘心，所以仍然完成咗呢首歌。或者我哋唔知道前面有咩，但我淨係知道唔行又點會到？加油，阿信 」
網民大讚《信》「曲好、詞好、唱得好....令這埸更感動」，更多人追問歌手是誰，朱芸編回應：「謝謝你，我自己唱返。」
《信》