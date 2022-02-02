莫家淦偕妻兒挑戰120元度日 用剩10幾蚊唔夠錢食飯 (19:49)

市場策劃公司老闆夫婦Bonnie及Alex以蔬菜汁作早餐，又改搭巴士去開會，似乎是個不錯的開始。（大會提供）

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第10集已上架，比賽進入最後一輪，進行莫家淦夫妻與市場策劃公司老闆夫婦Alex及Bonnie的挑戰。

經常在劇集中飾演綠葉角色的莫家淦，同時是電台DJ與公司老闆，他坦言平日很少計算生活使費，只一心想辦法多掙錢。雖然他「百足咁多爪」、生活簡樸，但工作多交通費自然多，加上一家四口參與挑戰，只有120元度日，難度十分高。不過，他和太太Kenix信心十足，認為多有多用，少有少用，兩天的挑戰不難應付。他們在首日挑戰的早上就去街市格價，發現新鮮肉食不符合挑戰原則，因此轉戰超市買冷凍美食及罐頭。莫家淦更厚住面皮講價，成功省下買菜的7元。不過，他完成街市任務出發上班時，袋中只剩下10多元，走勻黃埔也找不到合價錢的午餐。

Alex及Bonnie共同經營市場策劃公司，Bonnie自言不懂計數，往往為工作效果更好看而不會慳錢，常常比預算用得更多。這對夫妻一個愛時裝，一個愛玩具，單在興趣開支上也省不了多少。不過，他們異口同聲說兩公婆身材尺碼差不多，多買中性服飾便可輪流穿著，可在這方面省下不少。首天挑戰中，他們以蔬菜汁作早餐，又改搭巴士去開會，似乎是個不錯的開始，但當齊齊外出工作與吃飯時，卻開始煩惱起來。

（即時娛樂）