陳漢娜拍《IT狗》最難忍笑 獲MIRROR成員帶挈有口福 (22:07)

陳漢娜（Hanna）繼《身後事務所》後再拍ViuTV劇，於《IT狗》飾演蒙玲。她說兩次感覺不同，《IT狗》由導演到編劇再到演員都好夾，開工氣氛勁好，讓她很易投入角色。與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）演對手戲，她說相處開心，笑言受他們帶挈，因他們的粉絲經常萬歲，每日有很多東西吃。她身邊都有鏡粉，但不是3人的粉絲，但有好多朋友喜歡Lokman。由於演員的關係太好，她笑言每當拍群戲，最大挑戰是忍笑。

《IT狗》以IT人熱血奮鬥故事為題材，陳漢娜的角色很有抱負，骨子裏充滿熱血，但因一些打擊而放棄夢想。她自言讀書時都是很熱血的人，會跟朋友捱更抵夜、瘋狂去做一件事。她的夢想是可以做導演，透過電影表達自己的故事。

入行5年自覺幾幸福，遇到很多欣賞她、合得來的導演，將她的特質展現出來，感到好滿足。不過前年受疫情影響工作量大減，有半年零收入，喜歡購物的她要慳住用錢，還斷捨離變賣衫褲鞋襪幫補。幸好有朋友找她幫手拍MV，有點收入。雖然面對困難，她無想過放棄演戲，亦不會規限自己的發展。

劇中陳漢娜與凌文龍有曖昧關係，無條件支持對方做白痴的事。她笑指現實中男友都「盲撐」她做不少白痴事，男友有時比她更白痴，所以他們好夾，最緊要開心。她自覺是感性型女友，拍拖就很易投入，但未到愛情大過天。她不時獲邀與男友拍照及出席活動，她指男友對拍戲感興趣，但她「情侶檔」拍戲，覺得與另一半拍戲會有些阻礙，也不想見男友跟其他女仔拍親熱戲，會覺得眼冤。

（即時娛樂）