森美屋企變維港睇煙花 梁祖堯救受驚唐狗跟主人團聚 (23:10)

今年農曆新年沒有維港賀歲煙花匯演，但多個地區有人非法放煙花。森美家住廣播道，他拍攝有人放煙花，邊拍邊說屋企變了維港，煙花規模之大似維港煙花，他忍不住不停：「嘩！嘩！嘩！」並寫道：「嘩，真係嚇親，開年，祝你花開富貴。」

有網民留言放煙花的聲響嚇壞家中寵物，梁祖堯今日也遇到一隻被煙花嚇到離家出走的狗，幸好他及時救狗並在網上發布消息求助，終於讓狗與主人重聚。阿祖下午在社交平台上載一隻唐狗的照片，似受驚躲在一旁，他寫道：「啱啱喺大棠路紅棗田附近發現，有冇人走失？我hold 住咗。麻煩大家幫手po去唔同遺失寵物group！」阿祖是在大棠路發現狗狗，牠在車來車往之間走來走去，非常危險。狗狗被阿祖帶返家後情緒穩定下來但牠仍很想逃走，他希望網民幫忙發布消息，好讓牠跟主人團聚。他亦提到年年歲晚很多村會放炮仗煙花，好多寵物都會嚇到走失。他有親身體會，說：「前年我都親身因為咁走失咗隻狗，好在有街坊hold住，先至可以團聚唔係嗰次經歷，都唔會識得見到有狗喺街上邊走失，無論如何都應該hold住佢，否則佢越走越遠或者會遇到交通意外後果不堪設想... ...」

晚上阿祖說有好消息，有動物義工幫助下，原來狗狗有晶片，知道牠的名字「靚妹」3歲，過了一陣牠的主人亦聯絡阿祖，原來是鄰居燒炮仗而被嚇到走失。阿祖見靚妹團聚放下心頭大石，見牠開心跳起又不停擺尾，他跟靚妹相處了半日也未見牠擺尾。不過，有壞消息是主人還有一隻狗同時受驚走失了，阿祖寫道：「應該係同靚妹同胎嘅兄弟姊妹，佢（狗主）話基本上係一樣樣，所以各位街坊如果見到佢，都可以hold 起佢，然後聯絡我，我有佢主人聯絡方法！」

（即時娛樂）