炎明熹重拾童年回憶 偕姚焯菲鍾柔美詹天文 舞獅賀新年 (23:55)

聲夢女團After Class的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），首度以歌手身分過農曆年。4人拿起小獅頭迎新歲，更高唱賀年歌《迎春花》。

Gigi回憶小時候回鄉過年一定玩舞獅，又會和侄仔將年桔送到親戚家，取「大吉大利」的意頭。她說︰「以前的農曆年，我會去爸爸家鄉汕尾，以及媽媽的家鄉北京，很掛念爺爺嫲嫲親手整的湯圓。」談到𢭃利市，Gigi、Chantel都會將利市錢儲起，Yumi會用來買喜歡的東西，部分就交給家人作為幫補。Windy竟從未見過自己的利市錢︰「都是由媽媽保管，我平時買衫及零用錢都是從自己的利市錢中扣除。」踏入虎年，Yumi及Windy預告會推出個人單曲，Windy坦言︰「快點有自己的歌，才感到是真正的正式出道。」

對於姜濤曾表示相信香港樂壇一定會成為亞洲第一，Gigi說︰「每人也不同，有前輩說要做亞洲第一，甚至世界第一，要看自己的價值觀是什麼。我覺得對的就去做，沒人能定義你所做的是對或錯。」Yumi也認為不一定要做亞洲第一︰「做好眼前的事，自己和觀眾都滿意就足夠。」Chantel則表示︰「順其自然，沒說要不要做亞洲第一，是要做到自己的第一。」Windy就要以偶像美國歌手Ariana Grande為目標。

（即時娛樂）