王菀之為老公入廚只煮1道餸 陳湛文食極唔肥未能當大隻仔 (19:02)

王菀之（Ivana）於電影《飯戲攻心》中廚藝了得，每晚為男友陳湛文（Peter）及其家人下廚，令Peter與兄弟們相處更和睦。

Ivana在現實生活中也有入廚，她表示丈夫蘇卓航（Eric So）雖從不要求天天有住家飯食，但她叫得太多外賣時就會醒覺，會因內疚而自動自覺煮一頓飯。Peter爆Ivana行「一餸政策」，Ivana承認︰「近兩年才這樣，與其煮幾道餸但煮得不太好，倒不如全神貫注煮一道菜，一定會好味，不浪費又有滿足感。」Peter自言廚藝超差，簡單如煎蛋也會燶，因此娶了位廚藝了得的太太回家。身形瘦削的他說︰「沒吃到我肥肥白白，是因為我天生不吸收，吃幾多也不長肉，與太太無關，我也想像張繼聰般健碩。」

Peter直言拍攝《飯》片跟黃子華、張繼聰和Ivana等人合作，心情緊張。他說︰「他們很友善，沒把我當作後輩，也沒罵我。」Ivana指Peter太謙虛，Peter說︰「我拍戲經驗尚淺，你們拍戲時，我仍在求學。緊張其實是一種動力，他們很好，願意和我一齊玩，做任何演出，一班人一齊玩是最重要，這樣才能建立默契及容易產生火花。」

Ivana讚黃子華為人親切，但有時亦會被對方的光芒穿透。Peter續說︰「子華的接收能力強、觸覺敏銳，而且是位很好的聆聽者。作為他的對手，覺得他好似上善若水， 無論你給他什麼，他也接得上，且不費吹灰之力， 就算我們接不到，他都會救回我們，好正，好厲害。」

（即時娛樂）